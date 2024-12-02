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أول ظهور لمحمد الشناوي وإمام عاشور بعد أزمتهما (صور)

10:49 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إمام عاشور من تدريبات الأهلي (3)
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    إمام عاشور ورضا سليم
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    إمام عاشور من تدريبات الأهلي (1)
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    إمام عاشور وكهربا
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    إمام عاشور من تدريبات الأهلي (2)
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    إمام عاشور ومحمد الشناوي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهدت تدريبات الأهلي التي أُقيمت اليوم الإثنين جلسة صلح بين قائد الفريق محمد الشناوي وزميله إمام عاشور.

وظهر الثنائي سويًا خلال الحصة التدريبية بعد جلسة الصلح ثم خاضا مع زملائهم التدريبات الجماعية.

وعاد إمام عاشور للتدريبات الجماعية مرة أخرى بعد اعتذاره عن الواقعة.

وكان مدير الكرة بالنادي الأهلي، محمد رمضان، قد فرض غرامة مالية على إمام قدرها مليون جنيه مصري، بجانب استبعاده من المباريات والتدريبات الجماعية بسبب مشادة كلامية بينه ومحمد الشناوي بغرفة الملابس.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره أورلاندو بايرتس يوم السبت المقبل 7 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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