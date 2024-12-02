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"مش أي حد يفهم مباديء الأهلي".. شوبير يكشف تفاصيل الصلح بين إمام عاشور

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهدت تدريبات الأهلي التي أُقيمت اليوم الإثنين جلسة صلح بين قائد الفريق محمد الشناوي وزميله إمام عاشور.

وظهر الثنائي سويًا خلال الحصة التدريبية بعد جلسة الصلح ثم خاضا مع زملائهم التدريبات الجماعية.

وعاد إمام عاشور للتدريبات الجماعية مرة أخرى بعد اعتذاره عن الواقعة.

وكان مدير الكرة بالنادي الأهلي، محمد رمضان، قد فرض غرامة مالية على إمام قدرها مليون جنيه مصري، بجانب استبعاده من المباريات والتدريبات الجماعية بسبب مشادة كلامية بينه ومحمد الشناوي بغرفة الملابس.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره أورلاندو بايرتس يوم السبت المقبل 7 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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