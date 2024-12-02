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بعد الفوز على غزل المحلة.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

10:18 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
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    الزمالك وغزل المحلة
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    الزمالك وغزل المحلة
  • عرض 19 صورة
    الزمالك وغزل المحلة
  • عرض 19 صورة
    الزمالك وغزل المحلة
  • عرض 19 صورة
    الزمالك والمحلة
  • عرض 19 صورة
    الزمالك والمحلة
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    الزمالك
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    غزل المحلة والزمالك أرشيفية
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    الزمالك والمحلة 1
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    غزل المحلة والزمالك
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    مباراة سابقة بين الزمالك والمحلة
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    الزمالك وغزل المحلة
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    الزمالك
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    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (2)
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    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (7)
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    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (3)
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    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (5)
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    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (1)
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كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي الزمالك نظيره إنيمبا يوم الأحد 8 ديسمبر، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت.

والجدير بالذكر أن الزمالك فاز اليوم على نظيره غزل المحلة بنتيجة 4 ـ0 ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

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