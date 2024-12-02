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كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي الزمالك نظيره إنيمبا يوم الأحد 8 ديسمبر، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت.

والجدير بالذكر أن الزمالك فاز اليوم على نظيره غزل المحلة بنتيجة 4 ـ0 ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.