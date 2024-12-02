3 صور لموقف رائع من زيزو مع أحمد عيد عبد الملك قبل مباراة الزمالك والمحلة

كتبت ـ نهى خورشيد:

تصوير ـ عمر سلامة:

رصدت كاميرات مصراوي لقاء أحمد عيد عبدالملك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بنجم الفارس الأبيض أحمد سيد زيزو.

وحرص عبدالملك على مصافحة وعناق زيزو قبل انطلاق المواجهة التي تجمعهما بينهما حالياً على استاد زعيم الفلاحين.

وفاز فريق الزمالك برباعية نظيفة على مستضيفه غزل المحلة مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

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