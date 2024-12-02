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3 صور لموقف رائع من زيزو مع أحمد عيد عبد الملك قبل مباراة الزمالك والمحلة

10:13 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
  • عرض 3 صورة
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    زيزو وأحمد عيد عبدالملك قبل مباراة الزمالك وغزل المحلة
  • عرض 3 صورة
    زيزو وأحمد عيد عبدالملك قبل مباراة الزمالك وغزل المحلة
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كتبت ـ نهى خورشيد:

تصوير ـ عمر سلامة:

رصدت كاميرات مصراوي لقاء أحمد عيد عبدالملك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بنجم الفارس الأبيض أحمد سيد زيزو.

وحرص عبدالملك على مصافحة وعناق زيزو قبل انطلاق المواجهة التي تجمعهما بينهما حالياً على استاد زعيم الفلاحين.

وفاز فريق الزمالك برباعية نظيفة على مستضيفه غزل المحلة مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

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أحمد عيد عبد الملك أحمد سيد زيزو غزل المحلة ضد الزمالك الزمالك وغزل المحلة ترتيب الدوري المصري
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