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محمد رمضان يغرم عمرو السولية.. مصدر يكشف التفاصيل

10:08 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
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    عمرو السولية وزوجته4
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    عمرو السولية وزوجته8
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    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
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    عمرو السولية يقضي إجازته
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    حازم الحديدي وعمرو السولية
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    عمرو السولية
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    عمرو السولية وأسرته (1)
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وابنته (1)
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
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أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن محمد رمضان المدير الرياضي قرر تغريم عمرو السولية لاعب الفريق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن سبب تغريم السولية هو تحدثه مع أحد عمال غرفة الملابس بطريقة غير لائقة.

وتابع، محمد رمضان لم يقبل بذلك وعلى الفور قرر تغريم اللاعب ماليا، كما حذر اللاعبين بعدم الحديث مع العمال بشكل غير لائق.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة نادي أورلاندو في المباراة المقبلة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

عمرو السولية محمد رمضان الأهلي آخر أخبار الأهلي مباراة الأهلي القادمة
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