محمد رمضان يغرم عمرو السولية.. مصدر يكشف التفاصيل
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أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن محمد رمضان المدير الرياضي قرر تغريم عمرو السولية لاعب الفريق.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن سبب تغريم السولية هو تحدثه مع أحد عمال غرفة الملابس بطريقة غير لائقة.
وتابع، محمد رمضان لم يقبل بذلك وعلى الفور قرر تغريم اللاعب ماليا، كما حذر اللاعبين بعدم الحديث مع العمال بشكل غير لائق.
يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة نادي أورلاندو في المباراة المقبلة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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