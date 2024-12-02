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بعد فوز المصري والزمالك.. جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2024/25

09:56 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
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    مباراة سابقة بين الزمالك والمحلة
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كتب ـ محمد الميموني:

التقى المصري نظيره بيراميدز والزمالك غزل المحلة اليوم الاثنين 2 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباريات بفوز المصري على بيراميدز بنتيجة 1 ـ 0 وبينما انتهت مباراة الزمالك وغزل المحلة بنتيجة 4ـ0

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1 ـ المصري برصيد 10 نقاط

2 ـ الزمالك برصيد 9 نقاط

3 ـ الأهلي برصيد 8 نقاط

4 ـ بيراميدز برصيد 7 نقاط

5ـ سيراميكا كليوباترا برصيد 7 نقاط

6 ـ فاركو برصيد 7 نقاط

7 ـ الاتحاد السكندري برصيد 7 نقاط

8 ـ طلائع الجيش برصيد 7 نقاط

9 ـ زد برصيد 5 نقاط

10 سموحة برصيد 5 نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري المصري وبيراميدز مباريات الدوري المصري ترتيب الدوري المصري 2025 الأهلي الزمالك
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