بعد فوز المصري والزمالك.. جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2024/25
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كتب ـ محمد الميموني:
التقى المصري نظيره بيراميدز والزمالك غزل المحلة اليوم الاثنين 2 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.
وانتهت المباريات بفوز المصري على بيراميدز بنتيجة 1 ـ 0 وبينما انتهت مباراة الزمالك وغزل المحلة بنتيجة 4ـ0
وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:
1 ـ المصري برصيد 10 نقاط
2 ـ الزمالك برصيد 9 نقاط
3 ـ الأهلي برصيد 8 نقاط
4 ـ بيراميدز برصيد 7 نقاط
5ـ سيراميكا كليوباترا برصيد 7 نقاط
6 ـ فاركو برصيد 7 نقاط
7 ـ الاتحاد السكندري برصيد 7 نقاط
8 ـ طلائع الجيش برصيد 7 نقاط
9 ـ زد برصيد 5 نقاط
10 سموحة برصيد 5 نقاط
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