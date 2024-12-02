لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

1 0
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

غزل المحلة

0 3
20:00

الزمالك

دوري أبطال آسيا للنخبة

النصر

0 1
20:00

السد القطري

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

أتالانتا

جميع المباريات

إعلان

مجلس إدارة نادي الزمالك يُساند اللاعبين بمباراة غزل المحلة (فيديو)

09:24 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك بمباراة غزل المح

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تصوير ـ عمر سلامة

تواجد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بمدرجات ملعب غزل المحلة لدعم لاعبيه خلال اللقاء.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره غزل المحلة مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وكان فريق الزمالك قد أنهى الشوط الأول من اللقاء بالتقدم بهدفين نظيفين على نظيره غزل المحلة سجلهما لاعبه ناصر منسي.

وحال انتهاء المباراة بفوز الزمالك سيرفع رصيده إلى النقطة 9 في المركز الثاني بفارق نقطة عن المصري المتصدر.

وسيتوقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 4 في المركز 13.

اقرأ أيضًا:

ناصر منسي يتصدر جدول هدافي الدوري بعد ثنائيته أمام المحلة

جماهير المحلة والزمالك تملأ الملعب (فيديو)

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

الزمالك ضد غزل المحلة ماتش الزمالك وغزل المحلة حسين لبيب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان