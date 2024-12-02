مجلس إدارة نادي الزمالك يُساند اللاعبين بمباراة غزل المحلة (فيديو)

تصوير ـ عمر سلامة

تواجد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بمدرجات ملعب غزل المحلة لدعم لاعبيه خلال اللقاء.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره غزل المحلة مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وكان فريق الزمالك قد أنهى الشوط الأول من اللقاء بالتقدم بهدفين نظيفين على نظيره غزل المحلة سجلهما لاعبه ناصر منسي.

وحال انتهاء المباراة بفوز الزمالك سيرفع رصيده إلى النقطة 9 في المركز الثاني بفارق نقطة عن المصري المتصدر.

وسيتوقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 4 في المركز 13.

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