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مباراة غزل المحلة تشهد أسرع حالة طرد بالموسم (فيديو)

09:21 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

أسرع حالة طرد بالموسم

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كتب ـ محمد الميموني:

شهدت مباراة غزل المحلة ونظيره الزمالك المقامة مساء اليوم الإثنين أسرع حال طرد في الموسم الحالي.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء ضد للاعب غزل المحلة يحيى زكريا بعد مرور دقيقتين بعد كرة مشتركة مع لاعب الزمالك أحمد عبد الرحيم "إيشو".

وكان فريق الزمالك قد أنهى الشوط الأول من المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري بالتقدم بهدفين سجلهما ناصر منسي.

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