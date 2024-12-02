احتفال مثير من ناصر منسي بعد تسجيله هدفين بمرمى غزل المحلة

كتب ـ محمد الميموني:

سجل نجم الزمالك ناصر منسي هدفين في مرمي غزل المحلة بعد مرور 20 دقيقة من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

واحتفل ناصر منسي بالهدفين بالطريقة التي احتفل بها رامي ربيعة لاعب الأهلي بالسوبر الأفريقي ومثلها أمام البنك الأهلي قبل إلغاء الهدف.

ورفع ناصر منسي رصيده إلى 4 أهداف متصدرًا جدول ترتيب هدافي الموسم بفارق هدف عن لاعبي إنبي علي فوزي صاحب الهدف الثاني وكذلك عن محمود زلاكه لاعب سيراميكا كليوباترا.

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