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ناصر منسي يتصدر جدول هدافي الدوري بعد ثنائيته أمام المحلة

08:38 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
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    ناصر منسي
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    ناصر منسي من تدريبات الزمالك
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    ناصر منسي يحتفل بهدفه في مرمى الزمالك
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    ناصر منسي
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    ناصر منسي مع والدته
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    ناصر منسي
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    ناصر منسي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تصدر مهاجم الزمالك ناصر منسي جدول ترتيب هدافي النسخة الجارية من الدوري 2024/25 بعدما سجّل هدفين بمرمى غزل المحلة.

ورفع ناصر منسي رصيده إلى 4 أهداف متصدرًا جدول ترتيب هدافي الموسم بفارق هدف عن لاعبي إنبي علي فوزي صاحب الهدف الثاني وكذلك عن محمود زلاكه لاعب سيراميكا كليوباترا.

وتقدم منسي للزمالك بهدفين في أول 20 دقيقة من عمر مباراتهم أمام نظيرهم غزل المحلة التي تجمعهم مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

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