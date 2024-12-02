جماهير المحلة والزمالك تملأ الملعب (فيديو)

كتبت ـ نهى خورشيد:

تصوير ـ عمر سلامة:

ملأت جماهير غزل المحلة والزمالك، مدرجات استاد زعيم الفلاحين، وذلك لمؤزارة الفريقين قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعهما ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وكانت جماهير الفريقين بدأت في التوافد إلى المدرجات قبل انطلاق المباراة بساعة.

يذكر أن مباراة الزمالك والمحلة اليوم هي رقم 91 في تاريخ مواجهاتهم بمختلف البطولات.

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