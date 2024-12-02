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"شخصيات كرتونية".. تميمة نادي غزل المحلة قبل مواجهة الزمالك

08:10 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

الزمالك وغزل المحلة

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كتبت - نهى خورشيد

تصوير : عمر سلامة

أقام مجلس إدارة نادي غزل المحلة احتفال كرنفالي خاص قبل انطلاق المباراة المرتقبة التي تجمعهما بالفارس الأبيض ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وظهرت عدد من الشخصيات الكرتونية بقميص غزل المحلة "على طريقة التميمة" للاحتفال مع الجماهير المتواجدة في مدرجات استاد زعيم الفلاحين.

والجديد بالذكر أن المواجهة تقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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