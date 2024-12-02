"المكسب لمانشستر سيتي الغلابة".. توقعات جماهير غزل المحلة والزمالك لمباراتهما في الدوري (فيديو)

كتبت - نهى خورشيد

تصوير : عمر سلامة

تحدثت مجموعة من مشجعي غزل المحلة والزمالك عن المواجهة المرتقبة التي ستجمع بينهما ضمن الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحد مشجعي غزل المحلة في تصريحات مصورة عبر مصراوي :"يا رب العالمين روحنا منصورين إن شاء الله إحنا نتمنى نكسب، يعني مانشستر سيتي الغلابة، هو غزل المحلة".

وأضاف:" بتاعنا عبده يحيى ربنا يكرمه، وبنتمني إن نبيل حمودة علشان لاعب كويس ومجتهد وقلبه طيب، ونتمني اي حد يعني حتي لو الحارس بتاعنا هو اللي هيسجل بس اهم حاجة الثلاثة نقاط". وعن أشهر الهاتفات الخاصة بجماهير غزل المحلة قال:"الاسم فلاحين واللعب زي الأرجنتين".

فيما قال مشجعي زملكاوي آخر:" اتنين صفر للزمالك هيجبهم زيزو وشيكابالا".

وتوقع مشجع زملكاوي النتيجة :"واحد صفر للزمالك وهيسجل ناصر ماهر".

وجاءت باقي توقعات جماهير المحلة كالآتي:"ربنا يكرم أن شاءالله ونعمل ماتش كويس قدام الزمالك، الأبيض فريق كبير، بس احنا برضو فرقة وزعيم الدلتا قادر يكسب اتنين صفر".

وأضاف آخر:" ان شاء الله نكسب انهارده، المحلة فريق كبير والكابتن أحمد عيد عبدالملك مدرب محترم وعامل فرقة كويسه، واكيد حافظ الزمالك وهنكسب بأهداف عبده يحيي ومحمد حمدي زكي".

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

