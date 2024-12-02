بعد الخسارة أمام المصري.. موعد مباراة بيراميدز القادمة والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي بيراميدز نظيره دجوليبا المالي يوم الأحد المقبل 8 ديسمبر ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء وتنقل عبر قناة بي إن سبورت 1.

يذكر أن بيراميدز قد خسر اليوم الإثنين أمام المصري بنتيجة 1ـ0 ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الترجي التونسي الوصيف.