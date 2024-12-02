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لحظة بلحظة .. غزل المحلة 0 - 3 الزمالك .. طرد وهدف مبكر

07:28 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
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    الزمالك والمحلة
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    الزمالك والمحلة
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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة غزل المحلة وضيفه الزمالك عند الثامنة من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

تشكيل الزمالك لمباراة غزل المحلة:

ويبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف وسيف الجزيري.

ويحتل الزمالك قبل المباراة المركز الثامن برصيد 6 نقاط، فيما يحتل فريق غزل المحلة المركز 11 برصيد 4 نقاط.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

وأشهر الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو بطاقة حمراء للاعب غزل المحلة يحيى زكريا بعد رفعه قدمه في وجه لاعب الزمالك بالدقيقة 3.

وحصل فريق الزمالك على ركلة حرة مباشرة يسار منطقة جزاء غزل المحلة نفذها عبدالله السعيد داخل منطقة الجزاء ولكن لم ينجح ناصر منسي في السيطرة على الكرة وأهدر الفرصة لتصل إلى زميله إيشو الذي سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر بالدقيقة 9.

ومرر لاعب الزمالك عبد الله السعيد كرة داخل منطقة جزاء غزل المحلة لزميله ناصر منسي الذي أسكنها الشباك بالدقيقة 18.

وواصل فريق الزمالك الضغط على دفاعات غزل المحلة فأرسل لاعبه عمر جابر كرة عرضية من يمين الملعب داخل منطقة جزاء المحلة حولها زميله ناصر منسي بالدقيقة 21 داخل الشباك.

وحصل فريق الزمالك على ركلة جزاء بالدقيقة 72 سددها اللاعب أحمد سيد "زيزو" بنجاح في المرمى.

ماتش الزمالك وغزل المحلة الزمالك ضد غزل المحلة الزمالك وغزل المحلة الدوري المصري
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