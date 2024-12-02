الزمالك يقسو على المحلة برباعية ويعود لوصافة الدوري

3 صور لموقف رائع من زيزو مع أحمد عيد عبد الملك قبل مباراة الزمالك

بعد الفوز على غزل المحلة.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

أول ظهور لمحمد الشناوي وإمام عاشور بعد أزمتهما (صور)

"مش أي حد يفهم مباديء الأهلي".. شوبير يكشف تفاصيل الصلح بين إمام عاشور

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق الزمالك برباعية نظيفة على مستضيفه غزل المحلة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

أشهر الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو بطاقة حمراء للاعب غزل المحلة يحيى زكريا بعد رفعه قدمه في وجه لاعب الزمالك بالدقيقة 3.

وحصل فريق الزمالك على ركلة حرة مباشرة يسار منطقة جزاء غزل المحلة نفذها عبدالله السعيد داخل منطقة الجزاء ولكن لم ينجح ناصر منسي في السيطرة على الكرة وأهدر الفرصة لتصل إلى زميله إيشو الذي سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر بالدقيقة 9.

ومرر لاعب الزمالك عبد الله السعيد كرة داخل منطقة جزاء غزل المحلة لزميله ناصر منسي الذي أسكنها الشباك بالدقيقة 18.

وواصل فريق الزمالك الضغط على دفاعات غزل المحلة فأرسل لاعبه عمر جابر كرة عرضية من يمين الملعب داخل منطقة جزاء المحلة حولها زميله ناصر منسي بالدقيقة 21 داخل الشباك.

وحصل فريق الزمالك على ركلة جزاء بالدقيقة 72 سددها اللاعب أحمد سيد "زيزو" بنجاح في المرمى.

وأضاف حسام عبد المجيد الهدف الرابع لفريق الزمالك بالدقيقة 79 بعدما وصلته كرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها داخل الشباك.

ورفع فريق الزمالك رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 9 في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطة عن المصري المتصدر.

وتوقف رصيد فريق غزل المحلة بعد الخسارة عند النقطة 4 في المركز 13.



اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

سلبته كل أمواله وعاش بلا مأوى.. 20 لـ قصة إيمانويل إيبوي وزوجته