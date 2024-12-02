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"الانتصار الثاني على التوالي".. المصري البورسعيدي يتصدر الدوري بفوز ثمين على بيراميدز

07:21 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مباراة المصري البورسعيدي وبيراميدز
  • عرض 4 صورة
    مباراة المصري البورسعيدي وبيراميدز
  • عرض 4 صورة
    مباراة المصري البورسعيدي وبيراميدز
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كتبت - نهى خورشيد

حقق الفريق الكروي بالنادي المصري البورسعيدي فوزًا ثمينًا على نظيره بيراميدز بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق محمد الشامي في الدقيقة 55، بعدما استغل كرة عرضية مميزة نفذها بنفسه، ليحولها برأسية متقنة إلى شباك بيراميدز.

بهذا الفوز، ارتقى المصري البورسعيدي إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 7 نقاط في المركز الثالث.

من المقرر أن يواجه المصري البورسعيدي فريق حرس الحدود في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، بينما بيراميدز فسيخوض مواجهة صعبة أمام الإسماعيلي يوم 21 ديسمبر المقبل.

والجديد بالذكر أن الفريق البورسعيدي حقق فوزًا على الزمالك في الجولة الماضية من الدوري الممتاز.

المصري يفوز على بيراميدز استاد السويس الجديد الدوري المصري الممتاز المصري البورسعيدي يتصدر الدوري
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