فاركو يزيد أوجاع بتروجت بثنائية في الدوري

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق فاركو بهدفين مقابل هدف على مستضيفه بتروجت خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري.

وسجل هدفا فريق فاركو اللاعبين محمود جهاد بالدقيقة 23 ووليد فرج بالدقيقة 41.

وسجل لفريق بتروجت اللاعب رشاد متولي في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، فيما أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء للاعب الفريق البترولي خالد أبو زيادة بالدقيقة 90+5.

ورفع فريق فاركو رصيده بعد الفوز إلى النقطة 7 في المركز الخامس بجدول الترتيب في حين توقف رصيد بتروجت عند نقطتين في المركز 16.

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