حسام غالي رئيسًا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو
كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أعلن مجلس إدارة النادي تكليف الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب إفريقيا، لخوض مباراة أورلاندو بايرتس.
وأوضح النادي الأهلي عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين أن حسام غالي سيُنسق مع محمد رمضان، المدير الرياضي، في كل ما يخص سفر وإقامة البعثة، وتوفير أفضل الأجواء التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين.
ويحتل فريق الأهلي عند الثالثة عصر يوم السبت المقبل ضيفًا على نظيره أورلاندو ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أورلاندو بايرتس أقرب ملاحقيه.
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