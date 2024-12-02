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حسام غالي رئيسًا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو

07:08 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

حسام غالي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن مجلس إدارة النادي تكليف الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول ‏لكرة القدم في جنوب إفريقيا، لخوض مباراة أورلاندو بايرتس.

وأوضح النادي الأهلي عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين أن حسام غالي سيُنسق ‏مع محمد رمضان، المدير الرياضي، في كل ما يخص سفر وإقامة البعثة، وتوفير أفضل الأجواء التي تساعد الجهاز الفني ‏واللاعبين‎.‎

ويحتل فريق الأهلي عند الثالثة عصر يوم السبت المقبل ضيفًا على نظيره أورلاندو ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أورلاندو بايرتس أقرب ملاحقيه.

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حسام غالي الأهلي أورلاندو بايرتس دوري أبطال أفريقيا
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