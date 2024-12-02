"الأولى في الموسم الحالي".. إنبي يوجّه الشكر لمدربه ويعلن عن بديله

كتبت - نهى خورشيد

أعلن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي توجيه الشكر إلى سيد ياسين المدير الفني للفريق لكرة القدم بالنادي، وتعيين محمد إسماعيل لتولي المهمة الفنية خلفاً له.

ونشر الحساب الرسمي لإنبي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بياناً رسمياً جاء كالآتي:" قرر مجلس إدارة النادي توجيه خالص الشكر والتقدير للكابتن سيد ياسين على جهوده الكبيرة وعمله المخلص خلال فترة توليه مهمة المدير الفني للفريق الأول، ويؤكد المجلس اعتزازه بالدور الذي قام به الكابتن سيد ياسين، وإسهاماته القيمة في دعم الفريق فنيًا وتنظيميًا، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة".

كما نص البيان على الآتي أيضاَ: أولاً : إسناد مهمة المدير الفني للفريق الأول للكابتن محمد إسماعيل، لما يتمتع به من خبرات كبيرة ستساهم في تطوير الفريق فنيًا وتنظيميًا، بما يحقق هوية النادي خلال المرحلة المقبلة.

ثانياً : تعيين الكابتن هاني عبدالله مدربًا عامًا، والكابتن رضا فداوي مدربًا عامًا .

ثالثاً : تعيين الكابتن إبراهيم محمد مديرًا للكرة.

رابعاً : تعيين الكابتن تامر السيد مديرًا إداريًا للفريق.

وأتم البيان أن هذه القرارات ضمن منهجية متكاملة للتدوير الإداري والفني التي يطبقها مجلس الإدارة، بهدف الاستفادة القصوى من الكفاءات الداخلية، وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد لضمان استمرار النادي في تحقيق خطوات تطويرية ثابتة وترسيخ هويته المميزة.

وتعتبر إقالة سيد ياسين هي الأولي في الموسم الحالي من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2024-2025.