لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

بتروجيت

الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

"بعد وعكة الخطيب الصحية".. ممثل وحيد للأهلي في قرعة كأس العالم للأندية بأمريكا

06:36 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    خالد مرتجي
  • عرض 4 صورة
    خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي
  • عرض 4 صورة
    خالد مرتجي، أمين الصندوق بالنادي الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب ـ مراسل مصراوي:

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي إن أمين الصندوق خالد مرتجي سيكون هو الممثل الوحيد للقلعة الحمراء بقرعة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس المقبل.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن كافة إجراءات سفر رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب كان قد تم الانتهاء منها بعدما تلقى دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للحضور كأحد أساطير النادي ولكنه تعرض لوعكة صحية قبل ١٠ أيام ألزمته الفراش ولم يتواجد حتى بمقر النادي.

وأشار المصدر إلى أنه تم التواصل لسفر مصطفى عبده ليكون بديلاً له ولكنه لن يتواجد؛ لصعوبة استخراج تأشيرة السفر الخاصة به.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن مرتجي سيغادر عند الواجدة فجرًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة تستغرق ٢٣ ساعة يتخللها ٢ "ترانزيت" إلى ميامي لحضور القرعة.

اقرأ أيضًا:
"اللاعب غاضباً".. تقرير يكشف عزم صلاح الموافقة على شرط ليفربول

"هي فرد عضلات؟".. عبد العال يفتح النار على مسؤولي الأهلي بسبب إمام عاشور

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

خالد مرتجي الأهلي قرعة كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"الأولى في الموسم الحالي".. إنبي يوجّه الشكر لمدربه ويعلن عن بديله

إعلان

إعلان

قبل البدء.. شركة بيراميدز تعلن وقف إنتاج إطارات السيارات: أمر خارج عن إرادتنا
المركزي: مد الإعفاء من رسوم التحويل عبر إنستا باي والإنترنت والموبايل البنكي 3 أشهر
الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية شمالًا تمتد خفيفة إلى القاهرة