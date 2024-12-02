"بعد وعكة الخطيب الصحية".. ممثل وحيد للأهلي في قرعة كأس العالم للأندية بأمريكا



كتب ـ مراسل مصراوي:

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي إن أمين الصندوق خالد مرتجي سيكون هو الممثل الوحيد للقلعة الحمراء بقرعة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس المقبل.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن كافة إجراءات سفر رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب كان قد تم الانتهاء منها بعدما تلقى دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للحضور كأحد أساطير النادي ولكنه تعرض لوعكة صحية قبل ١٠ أيام ألزمته الفراش ولم يتواجد حتى بمقر النادي.

وأشار المصدر إلى أنه تم التواصل لسفر مصطفى عبده ليكون بديلاً له ولكنه لن يتواجد؛ لصعوبة استخراج تأشيرة السفر الخاصة به.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن مرتجي سيغادر عند الواجدة فجرًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة تستغرق ٢٣ ساعة يتخللها ٢ "ترانزيت" إلى ميامي لحضور القرعة.

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