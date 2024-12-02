"اللاعب غاضباً".. تقرير يكشف عزم صلاح الموافقة على شرط ليفربول

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن عزم النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح الموافقة على شرطة ليفربول بأن يكون التجديد له لمدة عام وليس لمدة ثلاثة أعوام كما كان يريد.

وذكر موقع ذا أثلتيك، عبر تقرير له اليوم الإثنين، أن صلاح صاحب الـ 32 سيوافق على تجديد العقد لمدة موسم؛ وفقًا لسياسة النادي في تجديد عقود اللاعبين المتقدمين بالعمر.

وأوضح التقرير ذاته أن اللاعب يزداد غضبًا من طريق تعامل مسؤولي ليفربول بملف التفاوض لتجديد التعاقد.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2024/25؛ إذ يمكنه التوقيع لأي نادِ في شهر يناير المقبل.

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