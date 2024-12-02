"هي فرد عضلات؟".. عبد العال يفتح النار على مسؤولي الأهلي بسبب إمام عاشور

كتب- محمد خيري:

تحدث علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، عن أزمة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وتغريمه مليون جنيه.

وقال "عبد العال"، خلال تصريحات إذاعية: "هناك كواليس داخل النادي الأهلي في أزمة إمام عاشور، وعلى إمام أن يراجع نفسه".

وتابع: "على إمام أن يعلم أن الأهلي قائم على احترام الصغير للكبير، وأي فعل تقابله إدارة الأهلي بشدة لكن هذا وارد وتحدث في الملعب نفسه".

وأكمل: "الأمر الغريب أن هذه الواقعة خرجت، ودائما ما يحدث في الغرف المغلقة لا يخرج من الأهلي، لكن الأن باتت كل الوقائع تخرج والأهلي هو من يعلن عنها، بدلًا من العقوبات السرية، وهل الهدف منها فرد عضلات من المسئول؟ لا أعلم ذلك".

وأتم تصريحاته: "واقعة إمام عاشور منذ 4 أيام، لكن إخراجها للنور جعلها محل حديث للإعلام والجمهور حتى الآن، وهذا بسبب سياسة الإعلان عنها، والأهم الأن بعد اعتذار اللاعب هو تصفية الأجواء، وهو دور كبير على مدير الكرة وعلى سامي قمصان".

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