لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

بتروجيت

الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

بسبب تضارب المواعيد.. مصراوي يكشف الاتجاه الأقرب للرابطة بشأن مباراة الأهلي وإنبي

03:53 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

رابطة الأندية المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - مراسل مصراوي:

تسبب تضارب المواعيد في أزمة لرابطة الأندية المصرية، حيث من المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره إنبي يوم 10 ديسمبر.

ويلاقي الأهلي منافسه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، ثم يعود إلى القاهرة صباح اليوم التالي (8 ديسمبر).

وبعد ذلك يسافر المارد الأحمر إلى قطر لمواجهة الفائز من "ديربي الأمريكتين" في كأس إنتركونتيننتال بين باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي يوم 14 ديسمبر، وحال الفوز، يواجه الأهلي ريال مدريد في النهائي المقرر له 18 من نفس الشهر.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن رابطة الأندية المصرية المحترفة تتجه إلى تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة، بسبب التزامات الفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا وكأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

وذكر مصدر "لمصراوي" في وقت سابق، أن هناك اتجاه داخل النادي الأهلي للاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة إذا لم يتم تغيير موعد مباراة إنبي.

اقرأ أيضًا:

مواعيد مباريات اليوم

"6 محاذير وتهديد واضح".. ماذا فعل الأهلي مع إمام عاشور قبل العودة للتدريبات؟

هل يُزامل ميسي؟.. تقارير تكشف أولى خطوات إنتر ميامي للتعاقد مع صلاح

رابطة الأندية الأهلي مباراة الأهلي وإنبي إنتركونتيننتال دوري أبطال أفريقيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"هي فرد عضلات؟".. عبد العال يفتح النار على مسؤولي الأهلي بسبب إمام عاشور

إعلان

إعلان

قبل البدء.. شركة بيراميدز تعلن وقف إنتاج إطارات السيارات: أمر خارج عن إرادتنا
المركزي: مد الإعفاء من رسوم التحويل عبر إنستا باي والإنترنت والموبايل البنكي 3 أشهر
الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية شمالًا تمتد خفيفة إلى القاهرة