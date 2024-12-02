بسبب تضارب المواعيد.. مصراوي يكشف الاتجاه الأقرب للرابطة بشأن مباراة الأهلي وإنبي

كتب - مراسل مصراوي:

تسبب تضارب المواعيد في أزمة لرابطة الأندية المصرية، حيث من المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره إنبي يوم 10 ديسمبر.

ويلاقي الأهلي منافسه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات دوري أبطال أفريقيا، ثم يعود إلى القاهرة صباح اليوم التالي (8 ديسمبر).

وبعد ذلك يسافر المارد الأحمر إلى قطر لمواجهة الفائز من "ديربي الأمريكتين" في كأس إنتركونتيننتال بين باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي يوم 14 ديسمبر، وحال الفوز، يواجه الأهلي ريال مدريد في النهائي المقرر له 18 من نفس الشهر.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن رابطة الأندية المصرية المحترفة تتجه إلى تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة، بسبب التزامات الفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا وكأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

وذكر مصدر "لمصراوي" في وقت سابق، أن هناك اتجاه داخل النادي الأهلي للاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة إذا لم يتم تغيير موعد مباراة إنبي.

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