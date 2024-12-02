"6 محاذير وتهديد واضح".. ماذا فعل الأهلي مع إمام عاشور قبل العودة للتدريبات؟

كتب- مصراوي:

انتظم إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في التدريبات الجماعية صباح اليوم من جديد بعد انتهاء الازمة التي صاحبت إعتراضه علي عدم المشاركة في مواجهة استاد ابيدجان التي اقيمت باستاد القاهرة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

وتواجد إمام عاشور في مران المستبعدين أمس وحضر التدريب اليوم بناء على قرار محمد رمضان المدير الرياضي بعد الاتفاق مع مارسيل كولر المدير الفني.

وأوضح مصدر داخل النادي الأحمر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن إمام عاشور تقدم باعتذار للجهاز الفني ولزملائه اللاعبين على ما بدر منه وأكد التزامه التام وأنه لن يعود لأي شئ".

وأوضح: "العقوبات التي صدرت بحق إمام عاشور الساعات الماضية أكبر مما تم إعلانه بكثير واللاعب تقبلها وأكد علي التزامه، وهناك محاذير تم وضعها لإمام عاشور على رأسها الالتزام التام بتعليمات الجهاز الفني وأن قرار المشاركة في المباريات لا يجوز الاعتراض عليه وهو حق أصيل للجهاز الفني".

وأكمل: "وأيضا عدم التعامل مع وسائل التواصل الإجتماعي إلا طبقا لما هو مسموح به في الفترة المقبلة وعدم الإدلاء بأي تصريحات بشكل مباشر أو غير مباشر".

وتابع: "كما تم تحذير أمام عاشور من اللعب على وتر الجماهير خاصة الذهاب والغناء معهم عقب المباريات والابتعاد عن أي شيء يخص المنافسين أو محاولة استفزازهم".

وأتم المصدر، أنه تم تحذير إمام عاشور أيضا من أزمات خارج الملعب ومراعاة أنه لاعب كرة ويجب عدم الظهور في مناسبات لأوقات متأخرة، وفي حال عدم الالتزام بالقرارات سيكون هناك رد فعل صعب تجاهه.

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