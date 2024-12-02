بعد عقوبة المليون.. أول صور لإمام عاشور في تدريبات الأهلي الجماعية

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اعتذار وموافقة.. كواليس عودة إمام عاشور إلى تدريبات الأهلي الجماعية

كتب - محمد القرش:

شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الاثنين، تواجد إمام عاشور بعد غيابه خلال الفترة الأخيرة عن التدريبات الجماعية والبنك الأهلي.

وجاءت عودة إمام عاشور إلى التدريبات الجماعية، بعد فرض عليه غرامة مالية قدرها مليون جنيه مصري، ثم الاعتذار للفريق والجماهير ومحمد الشناوي قائد الفريق.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره أورلاندو بايرتس يوم السبت المقبل 7 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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اعتذار وموافقة.. كواليس عودة إمام عاشور إلى تدريبات الأهلي الجماعية