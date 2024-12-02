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بعد عقوبة المليون.. أول صور لإمام عاشور في تدريبات الأهلي الجماعية

02:43 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
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    إمام عاشور وكهربا
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    إمام عاشور من تدريبات الأهلي (1)
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    إمام عاشور ورضا سليم
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    إمام عاشور من تدريبات الأهلي (3)
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كتب - محمد القرش:

شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الاثنين، تواجد إمام عاشور بعد غيابه خلال الفترة الأخيرة عن التدريبات الجماعية والبنك الأهلي.

وجاءت عودة إمام عاشور إلى التدريبات الجماعية، بعد فرض عليه غرامة مالية قدرها مليون جنيه مصري، ثم الاعتذار للفريق والجماهير ومحمد الشناوي قائد الفريق.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره أورلاندو بايرتس يوم السبت المقبل 7 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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