عضو اتحاد الكرة: إمام عاشور طلعني مسرح

بعد عقوبة المليون.. أول صور لإمام عاشور في تدريبات الأهلي الجماعية

كتب- محمد خيري:

أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن تصريحه السابق ضد إمام عاشور كان سبب له أزمة مع الجماهير.

وقال إيهاب الكومي، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، على قناة dmc: "إمام عاشور موهبة متميزة، ولا أحد يحبذ أن تضيع تلك الموهبة، وإضافة كبيرة للكرة المصرية، وإذا حافظ على موهبته سيكون من أهم اللاعبين في تاريخ مصر".

وأضاف: "التصريح الصادر مني ضد إمام عاشور كان بناء على حديث مع أحد الأصدقاء الذي أخبرني أن إمام ممكن يخرج مصاب علشان عارف إنه مش هينضم للمنتخب، وحديثي ليس تقليل من إمام ولكن معلومة تناولتها إعلاميا".

واختتم تصريحاته: "بعد تصريحاتي حول إصابة إمام عاشور الدنيا اتقلبت، وطلعت مسرح بسببه".

وكان إيهاب الكومي صرح في برنامجه عبر قناة صدى البلد في الفترة الماضية، أن إمام عاشور يدعي الإصابة للهروب من الانضمام لمنتخب مصر قائلا: ""صديقي همس في أذني وقالي أتوقع إصابة إمام عاشور في الشوط الثاني من مباراة زد ضد الأهلي سببها منتخب مصر وتحققت النبوءة من صديقي بشأن إصابة إمام".

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