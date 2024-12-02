"ظهور تدريجي لـ معلول".. أشرف داري يشارك في مران الأهلي كاملا لأول مرة

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اعتذار وموافقة.. كواليس عودة إمام عاشور إلى تدريبات الأهلي الجماعية

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كتب- مصراوي:

انتظم المغربي أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في التدريبات الجماعية اليوم الإثنين، استعداداً لمواجهة أورلاندو بايرتس المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

وعلم مراسل موقع مصراوي"، أن أشرف داري شارك في المران الجماعي بالكامل صباح اليوم لأول مرة منذ تعرضه للإصابة.

وأوضح المصدر أن اشرف داري خضع لبرنامج تأهيلي مكثف بعد عرضه على طبيب عظام شهير والذي أوصي بعلاجه بشكل معين للتعافي من إصابة جزع في كاحل القدم ورفض حقنة بالكورتيزون كما كان يفعل في وقت سابق.

وأضاف أن داري بات جاهزا تماما للسفر مع الفريق في رحلة جنوب إفريقيا، لمواجهة فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

عودة علي معلول بالتدريج

وفي المقابل، بدأ التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق في المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات ضمن برنامجه عقب إجرائه جراحة وتر اكيلس في مايو الماضي.

وأوضح المصدر، أن معلول بدأ يشارك بشكل تدريجي مع تحذير بعدم الالتحام نهائيا، ولن يشارك لفترة ما في أي تقسيمة وسيكتفي بتدريبات خفيفة بالكرة ثم ينتقل للمرحلة التالية وهي التواجد في التقسيمة.

وأوضح أن خلال 10 أيام سيكون معلول بإمكانه المشاركة بشكل كامل ولكن مع خضوعه لأشعة رنين قبلها.

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