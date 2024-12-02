6 إصابات.. الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

كتب- محمد خيري:

يفقد الفريق الأول لنادي الزمالك، عدد من اللاعبين خلال مباراة اليوم، الإثنين أمام غزل المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وغزل المحلة، في الثامنة مساء اليوم الإثنين، على استاد المحلة، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفريق الأبيض، لاستغلال تعثر الأهلي في مباراة الأمس أمام البنك الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي، وأيضا لتعويض الخسارة في الجولة الماضية من المصري بهدف دون رد.

6 غيابات للزمالك أمام غزل المحلة

ويغيب عن صفوف فريق الزمالك خلال مباراة اليوم، ستة لاعبين لأسباب نختلفة وهم:

-التونسي حمزة المثلوثى: للإصابة بكدمة قوية في الضلوع

-محمود عبد الرازق شيكابالا: للإصابة بتمزق في العضلة الأمامية.

-محمد السيد: للإصابة في العضلة الضامة.

-ناصر ماهر: التأهيل من إصابة الشد في العضلات.

-أحمد حمدي: التأهيل من إصابة الرباط الصليبي.

-محمد عبد الشافي: التأهيل من إصابة الرباط الصليبي.

اقرأ أيضا:

"معنديش تفسير للي حصل".. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والبنك

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

مواعيد مباريات اليوم