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اعتذار وموافقة.. كواليس عودة إمام عاشور إلى تدريبات الأهلي الجماعية

01:11 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
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  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 8 صورة
    اللاعب إمام عاشور
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور لاعب النادي الأهلي
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    إمام عاشور
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (3)
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كتب - مراسل مصراوي:

شهدت الأيام القليلة الماضية أزمة للاعب خط وسط الأهلي، إمام عاشور، بعد مشادة كلامية مع محمد الشناوي في غرفة ملابس مباراة الاتحاد السكندري.

وقرر مدير الكرة بالنادي الأهلي، محمد رمضان، فرض غرامة مالية على اللاعب قدرها مليون جنيه مصري، بجانب استبعاده من المباريات والتدريبات الجماعية.

وقال مصدر "لمصراوي" إن أزمة إمام عاشور انتهت، وعاد لتدريبات الأهلي الجماعية اليوم الاثنين، بعد قرار تدربه منفردا خلال الأيام الماضية.

وأوضح المصدر أن أمام عاشور تواجد في المران بناء على موافقة من الجهاز الفني، بعدما تقدم اللاعب باعتذار إلى الفريق والجماهير ومحمد الشناوي قائد الفريق.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره أورلاندو بايرتس يوم السبت المقبل 7 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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