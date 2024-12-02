محاضرة فيديو.. كواليس مران الأهلي استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس

كتب - محمد القرش:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة، بعد مواجهة البنك الأهلي أمس الأحد بالدوري الممتاز.

والمدير الفني السويسري، مارسيل كولر، محاضرة فيديو للاعبين من أجل شرح بعض النقاط الفنية عن لقاء التعادل أمس الأحد.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في لقاء البنك الأهلي مرانا استشفائيا، بجانب تدريبات في الجيم على هامش المران الجماعي.

وادى باقي اللاعبين مرانا بدنيا متنوعا تحت إشراف أندرياس اندويا مخطط الأحمال، لمدة نصف ساعة مع بداية فقرات المران الجماعي للفريق.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس مرانا فنيا متنوعا للثلاثي محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، حيث اختتم كولر فقرات المران بَاداء اللاعبين لتدريبات فنية وتقسيمة مصغرة بين ثلاث فرق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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