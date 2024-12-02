لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الزمالك

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوصل

- -
18:00

الريان

الدوري المصري

المصري

- -
17:00

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

"رمضان مالوش في الكلام ده".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مدير كرة جديد في الأهلي

12:23 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محمد رمضان مدير الكرة بالأهلي
  • عرض 11 صورة
    كولر ومحمد رمضان من الاحتفال
  • عرض 11 صورة
    محمد رمضان ومارسيل كولر
  • عرض 11 صورة
    محمد رمضان من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة_3
  • عرض 11 صورة
    كولر ومحمد رمضان
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر ومحمد رمضان
  • عرض 11 صورة
    محمد الشناوي ومحمد رمضان
  • عرض 11 صورة
    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي (6)
  • عرض 11 صورة
    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي (2)
  • عرض 11 صورة
    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن وجود مدير كرة جديد، خلال الفترة المقبلة، في ظل تواجد محمد رمضان المدير الرياضي الحالي.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "هقولكم كلمتين على كابتن محمد رمضان وأفهموهم زي ما انتم عاوزين، الكابتن رمضان مش عاوز المنصب الحالي ومسعاش ليه، بالعكس هو وافق فقط عشان النادي الاهلي".

أضاف: "الكابتن رمضان حاليا بيجهز لائحة محترمة، وعرض جزء منها على اللاعبين الكبار، هو عاوز يعمل حاجة جديدة على الأهلي".

وأكمل: "هقولك معلومات، كابتن محمد رمضان، عاوز يجيب حد يكون مع الفريق ملازم ليه في كل مكان، بمثابة مدير كرة، وهو مدير رياضي، لأنه مبيقعدش كتير في المران وبيكون أكتر الوقت في مكتبه".

وأتم تصريحاته: "محمد رمضان معندوش حب الظهور ولا اللقطة، مالوش في الكلام ده، هو يبحث حاليا عن شخصية يراها قوية، يستطيع القيام بمهام مدير الكرة وله فكر يفيد النادي الأهلي في الفترة المقبلة".

اقرأ أيضا:

"معنديش تفسير للي حصل".. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والبنك

مواعيد مباريات اليوم

الأهلي محمد رمضان شوبير أحمد شوبير أخبار الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محاضرة فيديو.. كواليس مران الأهلي استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس

إعلان

إعلان

التأمينات: زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش اعتبارًا من أول يناير