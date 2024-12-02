تغيير اضطراري.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة غزل المحلة

كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة غزل المحلة، في الثامنة مساء اليوم الإثنين، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب المحلة.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الأبيض المناسبة، لمواجهة غزل المحلة، خلال المران الختامي أمس.

وسوف يخوض الزمالك المباراة، بنفس تشكيل المباراة الماضية، باستثناء تغيير اضطراري، بتواجد مصطفى الزناري في خط الدفاع بدلا من التونسي حمزة المثلوثي، الذي تعرض للإصابة في المباراة الماضية.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد ومصطفى الزناري وعمر جابر.

الوسط: نبيل عماد دونجا وأحمد عبدالرحيم إيشو وعبدالله السعيد.

الهجوم: أحمد سيد زيزو وحسام أشرف ومصطفى شلبي.

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