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"حلمي الزمالك".. المسماري يعلن لأول مرة مفاوضات الأبيض وتدخل سليمان

11:34 ص الإثنين 02 ديسمبر 2024
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    فهد المسماري مهاجم ليبيا (1)
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    المهاجم الليبي فهد المسماري
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    فهد المسماري 1 (1)
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    فهد المسماري لاعب التحدي الليبي
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كتب- محمد خيري:

تحدث فهد المسماري لاعب التحدي الليبي، عن مفاوضاته مع الزمالك مؤكدا أن اللعب للأبيض من أكبر أحلامه، موضحاً أنه يتمنى ارتداء قميص الفارس الأبيض قريباً.

وقال المسماري في تصريحات عبر قناة "المحور": "لم أوقع على عقود انضمامي للزمالك حتى آلان ولكن المفاوضات تسير بشكل جيد".

وأضاف: "أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الأبيض، يقود مفاوضات الزمالك مع نادي التحدي الليبي، واتمنى ان تنتهي على خير".

وأتم تصريحاته: "نادي الزمالك يرغب فى ضمى بشكل نهائي، والأمور متوقفة على الاتفاق مع نادي التحدي".

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