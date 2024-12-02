"حلمي الزمالك".. المسماري يعلن لأول مرة مفاوضات الأبيض وتدخل سليمان

"رمضان مالوش في الكلام ده".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مدير كرة جديد

كتب- محمد خيري:

تحدث فهد المسماري لاعب التحدي الليبي، عن مفاوضاته مع الزمالك مؤكدا أن اللعب للأبيض من أكبر أحلامه، موضحاً أنه يتمنى ارتداء قميص الفارس الأبيض قريباً.

وقال المسماري في تصريحات عبر قناة "المحور": "لم أوقع على عقود انضمامي للزمالك حتى آلان ولكن المفاوضات تسير بشكل جيد".

وأضاف: "أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الأبيض، يقود مفاوضات الزمالك مع نادي التحدي الليبي، واتمنى ان تنتهي على خير".

وأتم تصريحاته: "نادي الزمالك يرغب فى ضمى بشكل نهائي، والأمور متوقفة على الاتفاق مع نادي التحدي".

اقرأ أيضا:

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

مواعيد مباريات اليوم