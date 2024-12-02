"معنديش تفسير للي حصل".. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والبنك

كتب- محمد خيري:

يرى جهاد جريشة الخبير التحكيمي، أن النادي الأهلي استحق ركلة جزاء صحيحة خلال الشوط الأول في مواجهة البنك الأهلي ضمن مباريات الدوري المصري.

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره البنك الأهلي دون أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال جهاد جريشة، في تصريحات على قناة dmc: "في الحالة الأولى هناك لمسة يد واضحة على رامي ربيعة، وحكم الفيديو يحق له العودة، وإلغاء الهدف قرار صحيح 100%، والاستحواذ لم يكن كاملا".

وأضاف: "لو كان الاستحواذ كاملًا فوفقا للبروتوكول سيتم إلغاء الهدف، ولكن في تلك الحالة لم يكن كاملا، وقرار الحكم بإلغاء الهدف صحيح".

وأضاف: "وقت الاستحواذ بيفرق في احتساب الهدف من إلغاؤه، والفريق لم يستحوذ على الكرة لفترة طويلة، وتدخل حكم الفيديو صحيح، فالاستحواذ الكامل يلغي ركلة الجزاء، وفي تلك الحالة لم يكن الاستحواذ كاملا".

وأتم تصريحاته: "هناك ركلة جزاء صحيحة للنادي الأهلي لم تحتسب، وهناك مسك وشد مؤثر لـ ياسر إبراهيم، وليس لدي أي تفسير لعدم استدعاء حكم الفيديو لحكم الساحة في لقطة ياسر إبراهيم، وكانت مفاجأة بالنسبالي".

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