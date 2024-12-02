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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره غزل المحلة اليوم، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي الزمالك نظيره غزل المحلة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "غزل المحلة"، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ودائماً ما تحظى مواجهة الزمالك أمام غزل المحلة بمتابعة وجماهيرية كبيرة، خاصة وأنها تعد من المباريات والمواجهات التاريخية والكلاسيكية في الكرة المصرية".

ومباراة اليوم بين الزمالك وغزل المحلة، تحمل رقم 91 في تاريخ مواجهات الفريقين معاً، حيث سبق أن لعب واجها الفريقين بعضهما في 90 مباراة من قبل بمختلف البطولات.

ونجح نادي الزمالك خلال 90 مباراة، في تحقيق الفوز على حساب غزل المحلة في 54 مباراة، بينما حقق زعيم الفلاحين الفوز في 14 مباراة وحضر التعادل في 22 مباراة بين الفريقين.

وتمكن لاعبو نادي الزمالك من تسجيل 130 هدف في مرمى فريق غزل المحلة، فيما تلقت شباكهم 52 هدفاً.

ويأتي في صدارة هدافي مواجهات الفريقين رباعي نادي الزمالك السابق، أشرف بن شرقي، جمال حمزة، عبد الحليم، حسن شحاتة، بالإضافة إلى محمد مشاقي لاعب المحلة السابق.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك يمتلك في خزينته 14 لقباً لبطولة الدوري المصري الممتاز، فيما يمتلك غزل المحلة لقباً وحيداً للبطولة، تمكن من حصده موسم 1972-1973.