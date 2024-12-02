لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"مباريات كثيرة و انتصارات متبادلة".. تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة قبل لقاء اليوم

07:40 ص الإثنين 02 ديسمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الزمالك والمحلة
  • عرض 15 صورة
    الزمالك والمحلة
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وغزل المحلة
  • عرض 15 صورة
    مباراة سابقة بين الزمالك والمحلة
  • عرض 15 صورة
    غزل المحلة والزمالك
  • عرض 15 صورة
    غزل المحلة والزمالك 1
  • عرض 15 صورة
    الزمالك والمحلة 1
  • عرض 15 صورة
    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (6)
  • عرض 15 صورة
    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (5)
  • عرض 15 صورة
    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (3)
  • عرض 15 صورة
    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (4)
  • عرض 15 صورة
    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (1)
  • عرض 15 صورة
    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (7)
  • عرض 15 صورة
    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره غزل المحلة اليوم، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي الزمالك نظيره غزل المحلة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "غزل المحلة"، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ودائماً ما تحظى مواجهة الزمالك أمام غزل المحلة بمتابعة وجماهيرية كبيرة، خاصة وأنها تعد من المباريات والمواجهات التاريخية والكلاسيكية في الكرة المصرية".

ومباراة اليوم بين الزمالك وغزل المحلة، تحمل رقم 91 في تاريخ مواجهات الفريقين معاً، حيث سبق أن لعب واجها الفريقين بعضهما في 90 مباراة من قبل بمختلف البطولات.

ونجح نادي الزمالك خلال 90 مباراة، في تحقيق الفوز على حساب غزل المحلة في 54 مباراة، بينما حقق زعيم الفلاحين الفوز في 14 مباراة وحضر التعادل في 22 مباراة بين الفريقين.

وتمكن لاعبو نادي الزمالك من تسجيل 130 هدف في مرمى فريق غزل المحلة، فيما تلقت شباكهم 52 هدفاً.

ويأتي في صدارة هدافي مواجهات الفريقين رباعي نادي الزمالك السابق، أشرف بن شرقي، جمال حمزة، عبد الحليم، حسن شحاتة، بالإضافة إلى محمد مشاقي لاعب المحلة السابق.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك يمتلك في خزينته 14 لقباً لبطولة الدوري المصري الممتاز، فيما يمتلك غزل المحلة لقباً وحيداً للبطولة، تمكن من حصده موسم 1972-1973.

الزمالك والمحلة نادي الزمالك موعد مباراة الزمالك والمحلة موعد مباراة الزمالك المقبلة موعد مباراة الزمالك النهاردة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان