هل يرد الزمالك على صفقة إمام عاشور بضربة "البافانا بافانا"؟

كتب- محمد خيري:

يسعى الفريق الأول لنادي الزمالك، لتدعيم صفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناء على طلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

وربما تشهد الفترة المقبلة، صفقة انتقال جماهيرية، من الأهلي إلى الزمالك، في ظل انتهاء عقد الجنوب أفريقي بيرسي تاو مع الفريق الأحمر.

وشهدت الفترة الماضية انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي، بعد خوضه فترة احتراف خارجية لا تتعد الـ6 أشهر، في الدوري الدنماركي، عقب رحيله من نادي الزمالك.

وشهدت صفقة انتقال إمام عاشور للأهلي، جدلا واسعا في الشارع الرياضي المصري، خاصة وأنه كان أحد نجوم النادي الأبيض، ورحل للاحتراف على أمل العودة مرة أخرى للزمالك، وهو ما أغضب جماهير الأبيض.

ولعب إمام عاشور مع الزمالك 102 مباراة في مجمل البطولات، سجل 15 هدفا، وصنع 11 هدفا وحقق 5 بطولات.

هل يرد الزمالك بضم بيرسي تاو؟

نجم "البافانا بافانا"، عقده ينتهي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم، ويحق له التوقيع لأي فريق، خلال شهر يناير المقبل، والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وربطت بعض التقارير الإعلامية، اسم بيرسي تاو، بالانتقال لنادي الزمالك، خاصة وأن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، يرفض استمراره، علاوة على الراتب الكبير الذي يتقاضاه داخل الأحمر.

وانضم بيرسي تاو للأهلي منذ ثلاث مواسم، لعب مع الأحمر 110 مباراة، في جميع البطولات، أحرز 27 هدف وصنع 13، وحقق 10 ألقاب مع الأهلي.