ستوري نجوم كرة القدم.. تهنئة اللاعبين لوليد سليمان.. احتفال مرموش.. مبابي وبيلينجهام

أول قرار من مارسيل كولر بعد التعادل مع البنك الأهلي في الدوري المصري

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم المصري محمد صلاح صورة له عبر حسابه الرسمي، على تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مع زميله بالفريق جرافنبرج.

وشارك مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له لحظة استلامه جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي.

وقام مبابي بنشر صورة له رفقة زميله بالفريق جود بيلينجهام، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحرص عمر مرموش نجم فرانكفورت الألماني ومنتخب مصر، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، من احتفاله بهدفيه في مباراة فريقه أمام هايدنهايم بالدوري الألماني.

كما نشر الفرنسي كريم بنزيما صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وهنأ سعد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، وليد سليمان نجم الأهلي السابق بمناسبة عيد ميلاده.

وقام سامي قمصان المدرب العام في النادي الأهلي، بتهنئة وليد سليمان بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة تجمعهما معاً.

وحرص حمدي فتحي على تهنئة سليمان بعيد ميلاده، من خلال نشر صورة لسليمان عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

كما هنأ مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، وليد سليمان بمناسبة عيد ميلاده أيضاً.

ونشر محمود تريزيجيه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، صورة له رفقة أحد أصدقائه.

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