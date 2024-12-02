الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وغزل المحلة بالدوري

كتب - يوسف محمد:

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وغزل المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم.

ويلاقي الزمالك نظيره غزل المحلة، اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على تعيين الحكم محمود بسيوني كحكم ساحة، ويعاونه كلا من سمير جمال وخالد حسين، أحمد ناجي حكماً رابعاً، وعلى الفار الثنائي محمد الشناوي ويعاونه محمود أبو الرجال.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 6 نقاط جمعهم من 3 لقاءات، فيما يأتي فريق غزل المحلة في المركز 11 برصيد 4 نقاط من نفس عدد المباريات.

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