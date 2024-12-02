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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

09:30 ص الإثنين 02 ديسمبر 2024

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك، مع نظيره غزل المحلة اليوم الإثنين، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وغزل المحلة، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الفريق الأبيض، في العودة مرة أخرى للانتصارات وتعديل النتائج، في بطولة الدوري المصري، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام المصري البورسعيدي، بهدف دون رد.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

وتنقل مباراة الزمالك وغزل المحلة، في الثامنة مساء، عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويحتل فريق الزمالك المركز السابع برصيد 6 نقاط، بعد خوض 3 مباريات، حقق الفوز في مباراتين وخسر في المواجهة الأخيرة أمام المصري البورسعيدي.

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