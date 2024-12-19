لقطة المباراة.. مهارة رائعة من أحمد القندوسي لعبدالله السعيد (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة الزمالك أمام فريق سيراميكا كليوباترا، ندية كبيرة بين الفريقين، في اللقاء الذي جمع بينهما، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للاعب فريق سيراميكا كليوباترا أحمد القندوسي، هو يراوغ عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك بطريقة رائعة.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مباراة الزمالك أمام فريق سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة.