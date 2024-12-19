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يعتبر وليد سليمان "الحاوي" واحدًا من أبرز اللاعبين في تاريخ النادي الأهلي، وقد ارتبط اسمه بالكثير من الإنجازات واللحظات التي ستظل محفورة في ذاكرة جماهير الفريق.

مع اقترابه من مرحلة جديدة قد تشهد انتقاله إلى منصب قيادي داخل النادي، سواء كلاعب أو في دور إداري تظل أرقام وليد سليمان ومسيرته الحافلة شاهدة على تاريخه الكبير مع الأهلي، وفي هذا الموضوع، نستعرض محطات وأرقام رحلة "الحاوي" مع الأهلي.

بداية وليد سليمان مع الكرة المصرية حتي انتقاله للأهلي

ولد حاوي القلعة الحمراء في الأول من ديسمبر عام 1984 بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، وفي 2002 التحق وليد سليمان بمركز شباب بني مزار

انضم وليد سليمان، المعروف بلقب "الحاوي"، إلى فريق الشباب بنادي حرس الحدود في عام 2004 بفضل موهبته الفائقة.

وفي فترة قصيرة لم تتجاوز 12 شهرًا، أظهر وليد إمكانيات غير عادية على أرض الملعب، مما دفعه للانتقال إلى نادي الجونة في موسم 2005، الذي كان يلعب في دوري الدرجة الثانية وقتها.

جاء هذا الانتقال بعد طلب مدربه كمال عتمان، الذي أصر على ضمه للفريق الساحلي، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الكروية.

في يناير 2009، انتقل وليد سليمان إلى الأهلي السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل حوالي 500 ألف دولار، قبل أن يعود مجددًا إلى بتروجت.

وبعد تألقه مع بتروجت، انتقل إلى إنبي، ومع تقديمه مستويات رائعة، جذب أنظار الأهلي والزمالك، ودخل الناديان في صراع للتعاقد معه.

تمسك وليد بالانضمام للأهلي لدرجة أنه مر بحالة نفسية سيئة وصلت إلى حد التهديد بالانتحار ودخوله المستشفى، وفي أغسطس 2011، نجح الأهلي في ضمه في صفقة بلغت 8 ملايين جنيه.

التألق والإنجازات مع الأهلي

خلال سنواته مع الأهلي، نجح وليد سليمان في أن يصبح واحدًا من أهم اللاعبين في الفريق، بفضل مهاراته الفنية العالية وقدرته على صنع الفارق في المباريات الكبرى. قدم أداءً متميزًا في البطولات المحلية والقارية، وحقق مع الفريق العديد من البطولات المحلية والإفريقية.

أبرز إنجازات وليد سليمان مع الأهلي

خاض وليد سليمان 313 مباراة بقميص الأهلي في جميع البطولات، موزعة على النحو التالي:

178 مباراة في الدوري المصري

21 مباراة في كأس مصر

5 مباريات في السوبر المصري

96 مباراة في البطولات الإفريقية

8 مباريات في كأس العالم للأندية

3 مباريات في البطولة العربية

2 مباراة في كأس الرابطة

وخلال هذه المباريات، سجل "الحاوي" وليد سليمان 75 هدفًا مع النادي الأهلي في مختلف المسابقات.