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أول تعليق لأيمن الرمادي بعد التعادل مع الزمالك

10:48 م الخميس 19 ديسمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    أيمن الرمادي مدرب سيراميكا
  • عرض 12 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا
  • عرض 12 صورة
    الزمالك في مواجهة سيراميكا كليوباترا
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 12 صورة
    مباراة سيراميكا والزمالك
  • عرض 12 صورة
    مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا
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تحدث أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن تعادل فريقه اليوم الخميس، أمام غريمه نادي الزمالك.

وتعادل الزمالك مع سيراميكا كليوباترا إيجابيًا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وقال الرمادي في تصريحات عقب المباراة: " المباراة كانت صعبة، حيث بذل الفريقان جهدًا كبيرًا، والزمالك أظهر قوة في أدائه، لكن الفريق المنافس كان قريبًا من الفوز رغم الفرص الضائعة."

وتابع:"هناك شعور بالندم بسبب إضاعة الفرص المحققة التي كان من الممكن أن تمنح الفريق النقاط الثلاث، مع الإشارة إلى أن سوء الحظ كان له دور في التعادل بدلاً من الفوز."

وأكمل تصريحاته: "كانت هناك بعض الثغرات التكتيكية في أداء الفريق، وهي مسألة سيتم العمل على تصحيحها في المستقبل، وهذا يعكس التركيز على التحسين المستمر وتفادي الأخطاء.

وفيما يتعلق بالحظ والتحكيم، أكد أن الفريق كان بحاجة إلى الحظ للفوز على الزمالك، وأوضح أن هدف زلاكة في شباك الزمالك كان صحيحًا".

أما عن أداء الفريق في مباراتي الزمالك والأهلي التي خسرها بخماسية في الجولة الأولي من الدوري قال: "ما حدث في مباراة الأهلي كان نتيجة لظروف خاصة أدت إلى انهيار الأداء".

وأكد أن الفريق يقدم أداءً جيدًا في معظم المباريات وفي النهاية، تحدث عن أهمية التدريب على الثبات الانفعالي في المباريات المقبلة، لتجنب تشتت الفريق عند استقبال الأهداف".

الزمالك ضد سيراميكا أيمن الرمادي الدوري المصري نتيجة مباراة الزمالك وسيراميكا
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