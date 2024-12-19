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أبرز 10 صور من مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري المصري

10:23 م الخميس 19 ديسمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك
  • عرض 9 صورة
    مباراة سيراميكا والزمالك
  • عرض 9 صورة
    الجهاز الفني للزمالك
  • عرض 9 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    جماهير الزمالك تهتف ضد الأهلي
  • عرض 9 صورة
    احتفال لاعبي سيراميكا بالهدف
  • عرض 9 صورة
    احتفال لاعبي سيراميكا
  • عرض 9 صورة
    الجهاز الفني للزمالك
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كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري.

وشهد الشوط الأول من اللقاء، الكثير من الأحداث المختلفة والمتنوعة، أبرزها إحراز لاعبي سيراميكا ثلاثة أهداف، منهم هدف تم إلغائه للاعب زلاكة، الهدف الذي تم احتسابه عن طريق إسلام عيسى، بالإضافة إلى إحراز محمد عادل لاعب سيراميكا هدف التعادل للزمالك بالخطأ في مرماه.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة رقم 10 في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى النقطة رقم 8 في المركز الرابع.

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