بعد أزمة نجله.. والد عمر كمال في تدريبات الأهلي اليوم

كتبت - نهى خورشيد

حرص والد عمر كمال عبدالواحد على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك رفقة نجله.

وقال مصدر مطلع في تصريحات خاصة لمصراوي، أن والد عمر كمال عبدالواحد يتواجد معه في تدريبات اليوم، بعد الأنباء التي انتشرت حول دخوله في مشادة مع إمام عاشور في غرفة خلع الملابس.

وكان عبدالواحد تعرض لإصابة لقطع سطحي استوجب 4 غرز باليد، نتيجة انزلاق إحدى قدميه خلال الاستحمام، وهما ما أعلنه أمس محمد رمضان المدير الرياضي للقلعة الحمراء.