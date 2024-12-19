بعد سقوطه في الملعب.. مصدر يكشف تفاصيل حالة لاعب حرس الحدود

كتبت- نهى خورشيد

كشف عمرو خليل مدير الكرة بنادي حرس الحدود، تفاصيل الحالة الصحية لمحمود ممدوح لاعب الفريق الأول بعد تعرضه لإغماء مفاجئ في لقاء المصري البورسعيدي في الدوري.

وقال خليل في تصريحات خاصة لمصراوي:" خاض اللاعب الشوط الأول من المباراة وهو يعاني من بعض أعراض البرد، إلا أنه تمكن من استكمال اللعب، في الشوط الثاني تفاجئ الجميع بسقوطه على أرضية الملعب خلال لقاء المصري".

وأضاف:"عقب خروجه من أرضية الملعب تم إخضاع اللاعب لفحوصات طبية شاملة، تضمنت قياس ضغط الدم ومستوى السكر في الجسم، بالإضافة إلى إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة".

وأتم حديثه قائلا:"أكدت النتائج أن حالة اللاعب الصحية جيدة، ولا يعاني من أي مشكلات أو مضاعفات، كما تم الاطمئنان عليه بشكل كامل فور سقوطه"

والجدير بالذكر أن لقاء الحرس والمصري، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.