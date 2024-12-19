مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا... الأولى لجروس (تغطية خاصة صور وفيديوهات)

كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حالياً، نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتهى الشوط الأول في اللقاء بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتعد هذه هي المباراة الأولى، للسويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد للزمالك، على رأس القيادة الفنية للفارس الأبيض، خلفاً للبرتغالي جوزيه جوميز.

أهداف مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بالدوري المصري (فيديو)

انتهى الشوط الأول بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري المصري الممتاز، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بأغنية الناظر".. جماهير الزمالك توجه انتقادات كوميديا لإمام عاشور في لقاء سيراميكا

وجهت جماهير القلعة البيضاء، انتقادات كوميديا لإمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل دقائق من انطلاق لقاء الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بالدوري



حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثلة، نتيجة مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"الأول للعراب".. جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيل الأساسي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"لاكاي يقود الهجوم".. تشكيل سيراميكا الرسمي لمواجهة الزمالك بالدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)