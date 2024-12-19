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أهداف الشوط الأول من مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بالدوري المصري (فيديو)

09:13 م الخميس 19 ديسمبر 2024
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    الجهاز الفني للزمالك
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    السويسري كريستيان جروس
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    السويسري جروس
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    غرفة ملابس الزمالك قبل مباراة سيراميا
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    مباراة الزمالك وسيراميكا
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    أيمن الرمادي
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    المدرب السويسري كريستيان جروس
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كتب - يوسف محمد:

انتهى الشوط الأول بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري المصري الممتاز، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأحرز هدف فريق سيراميكا كليوباترا في اللقاء، اللاعب إسلام عيسى في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول.

وسجل هدف تعادل الزمالك في اللقاء اللاعب محمد عادل، في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول بالخطأ في مرماه.

وفي حال انتهاء اللقاء بهذه النتيجة، سيرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة رقم 10 في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما سيرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة رقم 8 في المركز الرابع.

أهداف مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا الجولة الخامسة بالدوري المصري الدوري المصري الممتاز
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